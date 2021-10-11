Топ-5 фильмов 74-го Каннского кинофестиваля

Выбираем, что посмотреть из фильмов, отмеченных на Каннском киносмотре 2021 года.





«Сядь за руль моей машины», 2021





Актер и режиссер Юсукэ счастлив в браке со сценаристкой Фукаку, но однажды она внезапно уходит. Через два года он отправляется на театральный фестиваль. Из-за проблем со зрением ему приходится нанять водителя — молчаливую девушку Мисаки. В контакте с ней Юсукэ осмысляет отношения с женой.





Экранизация произведения Харуки Мураками получила приз за лучший сценарий. В России фильм выйдет в прокат в ноябре.





«Титан», 2021





В детстве Алексия попадает в аварию, после которой у нее в голове остается титановая пластина. Спустя годы она работает танцовщицей на автомобильных выставках. После одной из них ее преследует поклонник, который целует девушку против воли. Она убивает его. Оказывается, что он — не первая и не единственная ее жертва. Впоследствии она беременеет невероятным способом, уничтожает других людей и выдает себя за пропавшего много лет назад парня по имени Адриан.





Фильм в жанре боди-хоррор от француженки Жюлии Дюкорно оценили в Каннах — он получил главную награду. Уже в прокате.





«Разжимая кулаки», 2021





Ада живет в североосетинском городке Мизур с отцом и младшим братом. Старший брат уже сбежал из семьи на заработки. Младший еще не знает, чего хочет от жизни. Ада активно готовится к побегу, но уйти из крепких отцовских объятий-тисков оказывается не так просто.





Фильм Киры Коваленко получил Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». Фильм уже идет в кино.





«Все прошло хорошо», 2021





Андре переживает инсульт, после которого остается частично парализованным. Он просит дочь Эмманюэль помочь ему покинуть этот мир. Ей предстоит сложный выбор.





Фильм Франсуа Озона основан на реальной истории из жизни сценаристки Эмманюэль Бернейм. Главную роль исполнила Софи Марсо. Картина выйдет в России 4 ноября.





«Память», 2021





Специалистка по выращиванию орхидей Джессика приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой. Ее начинает преследовать странный звук, который лишает женщину сна. Никто из других людей его не слышит. Джессика пытается найти его источник, что отдаляет ее от реальности.





Фильм Апичатпонга Верасетакуна с Тильдой Суинтон в главной роли получил приз жюри. Он выйдет в прокат 4 ноября.





Фото: кадр из фильма «Память»