«Веном 2» лидирует в российском кинопрокате в выходные

Американская новинка «Веном-2» стала лидером российского проката, собрав 381 млн рублей за минувший уик-энд, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 7 по 10 октября.

Фильм «Веном-2» с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября.

Основанный на комиксе Marvel сюжет расскажет о Веноме, инопланетном симбиотическом организме, который не может выжить без носителя, которым в первой части франшизы стал журналист Эдди Брок. В продолжении героя Харди ждет схватка с еще более опасным злодеем – серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот – Карнаж.

На втором месте по кассовым сборам оказалось продолжение киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die), которому удалось собрать 370,4 млн рублей за выходные. По сюжету Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, однако ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи.

Третью строчку рейтинга занимает мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур», собравший 72 млн рублей за уик-энд. Семейку Аддамс ждут новые приключения, в ходе которых им предстоит сплотиться ради того, чтобы остаться в живых.

Фото: кадр из фильма