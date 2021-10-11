Конкурс Григоровича «Молодой балет мира» стартует в Сочи

VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» открывается 11 октября в Сочи и продлится до 18 октября, сообщает ТАСС.

«VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» по традиции стартует сегодня в сочинском Зимнем театре. Более 50 конкурсантов из десяти стран мира будут соревноваться в двух возрастных группах», – рассказали в оргкомитете конкурса. В сообщении также отметили, что в этом году конкурс посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, выдающегося деятеля русской и мировой культуры.

«В международное жюри вошли видные артисты и педагоги: ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова (председатель); премьер балета, заслуженный артист РФ, педагог-репетитор Юрий Васюченко; народная артистка СССР Маргарита Дроздова, художественный руководитель театра "Русский балет", народный артист СССР Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Большого театра Белоруссии, народный артист СССР Валентин Елизарьев; художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев (Украина), ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция)», – перечислил представитель оргкомитета.

Все время проведения мероприятия будут действовать меры безопасности, предусмотренные в целях борьбы с распространением коронавируса. Закроется конкурс 17 октября гала-концертом лауреатов в Сочи, который на следующий день также состоится в Краснодаре.

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