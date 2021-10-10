Стали известны лауреаты VIII конкурса оперных артистов Галины Вишневской

Первая премия VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской досталась российскому басу Алексею Кулагину, третье место также занял российский певец – баритон Артем Савченко, сообщает ТАСС.

Финал и церемония награждения лауреатов состоялись в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

«Лауреатом третьей премии конкурса Галины Вишневской становится Артем Савченко. Вторая награда достается Сейджину Парку, Южная Корея. Обладателем первой премии становится Алексей Кулагин», – объявила председатель жюри, художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской, дочь певицы Ольга Ростропович. « Нам посчастливилось увидеть рождение новых оперных звезд», – добавила она.

Все победители получат денежные призы. Обладатель Гран-При будет награжден 12 тысячами долларов, артист, занявший второе место – 8 тысяч долларов, и третье – 5 тысяч долларов.

В смотре принимали участие артисты в возрасте от 22 до 32 лет и артистки в возрасте от 21 до 30 лет включительно. В финальный отбор попали 10 конкурсантов из России, Грузии, Украины и Южной Кореи.

Фото: кадр из репортажа