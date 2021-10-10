Стали известны лауреаты VIII конкурса оперных артистов Галины Вишневской

10.10.2021

Стали известны лауреаты VIII конкурса оперных артистов Галины Вишневской

Первая премия VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской досталась российскому басу Алексею Кулагину, третье место также занял российский певец – баритон Артем Савченко, сообщает ТАСС.

Финал и церемония награждения лауреатов состоялись в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 

«Лауреатом третьей премии конкурса Галины Вишневской становится Артем Савченко. Вторая награда достается Сейджину Парку, Южная Корея. Обладателем первой премии становится Алексей Кулагин», – объявила председатель жюри, художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской, дочь певицы Ольга Ростропович. « Нам посчастливилось увидеть рождение новых оперных звезд», – добавила она. 

Все победители получат денежные призы. Обладатель Гран-При будет награжден 12 тысячами долларов, артист, занявший второе место – 8 тысяч долларов, и третье – 5 тысяч долларов. 

В смотре принимали участие артисты в возрасте от 22 до 32 лет и артистки в возрасте от 21 до 30 лет включительно. В финальный отбор попали 10 конкурсантов из России, Грузии, Украины и Южной Кореи. 

Фото: кадр из репортажа