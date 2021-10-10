Фотовыставка «Встречи/расставания» начала работу в вестибюле станции метро «Воробьевы горы»

10.10.2021
Одна из самых необычных выставок в метро открылась в честь 65-летия театра «Современник». Основу экспозиции составляют кадры легендарных постановок «Современника», которые художник переосмыслил через цифровые средства.
Для их создания был использован метод цилиндрической фотографии: с его помощью 2D изображения становятся объёмными, а герои снимков как будто оживают. Выставка будет работать до 1 ноября.
Автор экспозиции художник, графический дизайнер, программист, член Союза художников и Союза дизайнеров России Андрей Топунов. Выставочный проект стал одним из завершающих в программе специальных событий, посвященных 65-летию «Современника».