Фотовыставка «Встречи/расставания» начала работу в вестибюле станции метро «Воробьевы горы»

10.10.2021

Фотовыставка «Встречи/расставания» начала работу в вестибюле станции метро «Воробьевы горы»

 В вестибюле станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка фотографий Андрея Топунова «Встречи/расставания», сообщает сайт Московского метрополитена.

Одна из самых необычных выставок в метро открылась в честь 65-летия театра «Современник». Основу экспозиции составляют кадры легендарных постановок «Современника», которые художник переосмыслил через цифровые средства. 

Для их создания был использован метод цилиндрической фотографии: с его помощью 2D изображения становятся объёмными, а герои снимков как будто оживают. Выставка будет работать до 1 ноября. 

Автор экспозиции художник, графический дизайнер, программист, член Союза художников и Союза дизайнеров России Андрей Топунов. Выставочный проект стал одним из завершающих в программе специальных событий, посвященных 65-летию «Современника». 

Фото: официальный сайт Московского метрополитена