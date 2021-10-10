IVI завершили съемки сериала «И снова здравствуйте!»

Представители кинокомпании IVI сообщили о завершении съемок сериала «И снова здравствуйте!» для своего онлайн-кинотеатра, сообщает «Культуромания».

Премьерный показ десятисерийного шоу запланирован на 2022 год. Автором сценария сериала стал автор фильма «Совершенно летние» Егор Чичканов.

«Мы все время смеялись, даже когда было очень тяжело и не все получалось — и группа, и актеры всегда поддерживали друг друга. Такую живую и необычную комедию, как у нас, создать иначе невозможно», — рассказал Чичканов.

Сюжет сериала рассказывает о бандите, пережившем неудачное покушение. С помощью студента-практиканта, работающего в морге, он начинает мстить своим врагам.

Главные роли в сериале исполнили Андрей Мерзликин и Денис Власенко. Также в шоу появятся Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Алексей Серебряков и другие актеры.

Фото: кадр из фильма