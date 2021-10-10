«Ленфильм» открыл месяц кинопоказов в честь писателя Евгения Шварца

Санкт-Петербургская студия «Ленфильм» открыла серию кинопоказов в рамках фестиваля «Текст в контексте», посвященных писателю Евгению Шварцу и 125-й годовщине со дня его рождения, сообщает ТАСС.

Фестиваль открылся цветной версией «Золушки», еще три картины публика сможет увидеть на большом экране до конца месяца. В пресс-службе киностудии сообщили, что каждый показ будет предварен рассказом о создании фильма.

Евгений Шварц — автор сценариев кинокартин «Ленфильма» «Золушка», «Тень», «Снежная королева», «Каин ХVIII». Именно эти фильмы киностудия будет показывать в своем киноцентре каждое воскресенье.

17 октября в полдень состоится показ «Тень» режиссера Надежды Кошеверовой с Олегом Далем, Владимиром Этушем, Сергеем Филипповым и Зиновием Гердтом в главных ролях. 24 октября представят «Каина XVIII» режиссеров Кошеверовой и Михаила Шапиро, в фильме сыграли Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Александр Демьяненко.

31 октября серию показов завершит фильм-сказка «Снежная королева» режиссера Геннадия Казанского с участием Елены Прокловой, Евгения Леонова и других артистов. «Конечно, эти фильмы можно посмотреть на YouTube-канале «Ленфильма», однако нам кажется, что увидеть их на большом экране куда волшебнее», — отметили на киностудии.

Часть экспозиции будет в свободном доступе, а некоторые экспонаты можно будет увидеть, записавшись на экскурсию по киностудии. Выставка продлится до конца октября.

Фото: кадр из фильма