Власти планируют распространить действие «Пушкинской карты» на педагогов

Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей, сообщает ТАСС.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что вопрос в том числе и финансовый. По словам чиновника, необходимо какое-то время пронаблюдать, как это работает для школьников, чтобы решить все технологические вопросы.

«В принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея», – сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности.

По словам Кравцова, реализация инициативы сопряжена с дополнительными затратами. «Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов», – отметил министр.

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