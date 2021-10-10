Власти планируют распространить действие «Пушкинской карты» на педагогов

10.10.2021

Власти планируют распространить действие «Пушкинской карты» на педагогов

Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей, сообщает ТАСС.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что вопрос в том числе и финансовый. По словам чиновника, необходимо какое-то время пронаблюдать, как это работает для школьников, чтобы решить все технологические вопросы.

«В принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея», –  сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности. 

По словам Кравцова, реализация инициативы сопряжена с дополнительными затратами. «Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов», – отметил министр. 

Фото: Pixabay