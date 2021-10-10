Фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» стартовал в Неаполе

Первый Фестиваль российской культуры «Россия — Неаполь. Вулкан искусств» открылся в воскресенье в крупнейшем городе Южной Италии в рамках федерального проекта «Культурная миссия в Италии», сообщает РИА «Новости».

В ходе фестиваля на лучших площадках Неаполя, Помпеи и Капуа зрители увидят выступления Государственного ансамбля танца «Марий Эл» и концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано). В программу также входит показ фильмов российских режиссеров, в том числе гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, а также Егора Кончаловского, Ивана Шахназарова и Константина Худякова.

Кроме того, для итальянских зрителей будет показан мультипликационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки» Инны Евланниковой и Святослава Ушакова. Вечером в Неаполе состоится торжественная церемония вручения Шахназарову специального знака фестиваля «Солнце Неаполя» за вклад в развитие мирового искусства.

Завершит церемонию торжественный гала-концерт с участием солистов Мариинского театра. В рамках фестиваля, который завершится 15 октября, пройдут официальные встречи с мэрами Неаполя, Помпеи и Капуа, а также встречи с соотечественниками, которые послужат укреплению взаимных контактов и развитию межгосударственных связей России и Италии.

Фото: официальная страница фестиваля «Россия - Неаполь. Вулкан искусств»