Вечер памяти композитора Гии Канчели в театре Et Cetera проведет Александр Калягин

Российская премьера музыкального проекта, посвященного памяти грузинского композитора Гии Канчели, состоится в Московском театре Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина, сообщает ТАСС.

«В первом отделении вечера будет показан документальный фильм «Гия Канчели: я не любил кларнет...», а второе отделение представит концерт с участием кларнетиста Юлиана Милкиса и пианистки Полины Осетинской, в исполнении которых прозвучат 18 миниатюр для кларнета и фортепиано, написанных Гией Канчели. Именно в таком формате сам композитор задумывал показывать созданную канадским режиссером Ольгой Антимони киноленту», – рассказала собеседница ТАСС.

Проект посвящается Гии Канчели, которого не стало 2 октября 2019 года. По словам представителя организаторов проекта, идея фильма «Гия Канчели: я не любил кларнет...» родилась вследствие многочасового интервью композитора тележурналисту Грегори Антимони.

Съемочный процесс продолжался 2,5 года и проходил в разных странах мира, в том числе в Грузии. Вторым героем картины стал музыкант Юлиан Милкис, друг Канчели.

Фото: кадр из фильма