Премьера абсурд-ноктюрна «Восемь любящих женщин» прошла в Театре им. Моссовета

В Государственном академическом театр имени Моссовета представили на Основной сцене первую премьеру 99-го сезона – спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома, сообщает ТАСС.

«Многие знают пьесу Робера Тома по фильму Франсуа Озона «Восемь женщин», снятому в 2002 году. Сама же пьеса в этом году отмечает 60-летие со дня премьеры первой постановки, состоявшейся 28 августа 1961 года в самом сердце Парижа в театре Эдуарда VII. С тех пор она не сходит со сцен театров мира», – сказала собеседница агентства.

Сюжет расскажет детективную историю о расследовании убийства главы фамилии, , совершенного в канун Рождества, которое дамы трех поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельно.

«Спектакль Театра имени Моссовета дает собственный взгляд на популярный сюжет, определяя жанр постановки как «психоделический абсурд-ноктюрн с элементами черной комедии»», – пояснили в пресс-службе.

Режиссером спектакля стала Олеся Невмержицкая. Художественным руководителем постановки выступил Евгений Марчелли, новый худрук театра.