Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова» прошла в Москве

В башне «Меркурий» в комплексе «Москва-Сити» во второй раз состоялась церемония награждения, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

На церемонии министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, обращаясь к гостям церемонии, отметила важность и сложность работы журналистов, пишущих о культуре. Она добавила, что в этом году уже в два раза больше заявок, а значит, в два раза больше внимания к смотру.

В экспертный совет конкурса вошли генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина, и пианистка Екатерина Мечетина.

Всего на конкурс 555 человек прислали материалы о культуре в стране. Из них жюри отобрало победителей в 9 номинациях.

В ходе церемонии состоялось выступление Надежды Бабкиной и артистов Московского государственного академического театра «Русская песня». Поэзию собственного сочинения представил актёр Александр Петров.

Фото: пресс-служба Минкультуры России