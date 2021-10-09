Худруком московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров

Новым художественным руководителем московского Театра Сатиры назначен Сергей Газаров, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Газаров займет этот пост с 13 октября. Нового художественного руководителя было решено назначить после того, как эту должность оставил Александр Ширвиндт. По сообщениям в СМИ, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.

Газаров заявил, что новое назначение стало для него серьезным вызовом. По словам худрука, новое назначение потребует от него работы «не 24/7, а 48/7», поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.

«Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», — сообщил артист.