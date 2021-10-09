200-летие со дня рождения Достоевского отпраздновали в Ватикане

В Ватикане состоялось торжественное заседание, посвященное 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, сообщает ТАСС.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев отметил, что событие такого уровня проходит впервые и подчеркивает значимость культурных связей России и Ватикана. Он добавил, что в заседании принял участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который является вторым человеком в папском городе-государстве.

По словам дипломата, на заседании выступали видные ватиканские богословы, каждый из которых напоминал, как Папа Римский Франциск относится к творчеству Достоевского, разделяет и цитирует его религиозные тезисы. Как отметил в своем выступлении Паролин, с самого начала понтификата Папа Франциск цитировал Достоевского, «который мог передавать и чувствовать духовность».

В рамках заседания был представлен перевод на итальянский трех речей философа и публициста Владимира Соловьева о Достоевском, которые были написаны после смерти писателя в период с 1881 по 1883 год. Книга с предисловием митрополита Волоколамского Илариона вышла в цикле публикаций римской академии Sapientia et Scientia, основанной в 1993 году как ассоциация «София».