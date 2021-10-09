Новым худруком московского театра «Шалом» станет Олег Липовецкий

На должность художественного руководителя Московского еврейского театра «Шалом» со 2 декабря назначен Олег Липовецкий, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Липовецкий рассказал, что предложение столичного департамента культуры стать художественным руководителем театра «Шалом» стало для него большой честью и ответственностью. «У истоков еврейского театра в России стояли великие мастера сцены и общественные деятели: Алексей Грановский, Соломон Михоэлс и другие. У еврейской культуры богатые традиции. Но в то же время ее неотъемлемое качество – открытость и восприимчивость ко всему новому и современному. Надеюсь, что вместе с единомышленниками мы сможем создать условия для ее успешного выполнения», – отметил Липовецкий.

Кроме того, он выразил благодарность за проделанную работу Александру Левенбуку, последние 34 года руководившему театром. «Олег Липовецкий прекрасно понимает ответственность и специфику национальных особенностей театра. Сегодняшнее руководство театра, в свою очередь, считает своим долгом передать новому руководителю творческий и организационный опыт, накопленный за 33 года работы. Это относится в первую очередь к репертуару, который в еврейском театре не выбирается, а создается, к составу труппы, национальным обычаям и многим другим деталям. При этом решение, естественно, должен принимать новый худрук. А мы будем помогать ему советами. Думаем, что между нами достигнуто полное взаимопонимание», – в свою очередь заявил Левенбук.

Фото: официальная страница театра «Шалом» в соцсети «ВКонтакте»