Финал XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова проведут в Петербурге

Финальный тур XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдет в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга в номинации «Песня и эстрадный романс», сообщает ТАСС.

В финальный список конкурса вошли свыше 10 произведений.

«За эти годы конкурс подтвердил, что он востребован, что он развивается и расширяет свои горизонты. Несколько лет назад к его названию прибавилось слово «открытый», потому что он действительно открыт абсолютно для всех желающих творить и принимать в нем участие независимо от возраста, наличия диплома о музыкальном образовании и географических границ», – рассказала художественный руководитель Фонда сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова.

По словам Петровой, всего на конкурс было подано 470 заявок из 80 городов России, Белоруссии, Бельгии, Германии, США, Украины, и Эстонии, из которых до финала дошло 12 произведений. Кроме того, впервые введена специальная номинация «Андрей Петров XXI века» на лучшую авторскую версию (кавер) песни Андрея Петрова.