Назначен новый руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Решением Минкультуры России генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборского объединенного музея-заповедника» назначена Светлана Мельникова, сообщает пресс-служба министерства.

Мельникова окончила Владимирский государственный педагогический институт по специальности английский и немецкий языки. В 1978 году пришла на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а в 2010 году стала его руководителем. В 2016 году возглавила Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», а через два года вернулась на должность генерального директора Владимиро-Суздальского заповедника. Является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Псково-Изборский музей-заповедник получил федеральный статус в декабре 2020 года. Кадровые изменения будут способствовать динамичному развитию учреждения, его филиалов, экспозиционно-выставочной и просветительской деятельности, а также раскрытию туристического потенциала музея. В министерстве рассчитывают, что благодаря имеющемуся опыту Светлана Мельникова в ближайшее время представит Минкультуры России концепцию стратегического развития учреждения.

«Светлана Евгеньевна Мельникова – почетный член Президиума Союза музеев России. Она пользуется огромным авторитетом и уважением в музейном сообществе и славится умением решать сложные организационные и психологические проблемы. Является, по сути, тем, кого называют кризис-менеджерами. Вопреки пессимистам, она сумела выправить ситуацию в Херсонесском и Владимиро-Суздальском музеях-заповедниках. Ждем от нее такого же успеха и в Псковском музее-заповеднике, который в последние годы не раз становился предметом озабоченного внимания Союза музеев России», – отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.



Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, в свою очередь, поблагодарил ранее занимавшего пост руководителя учреждения Александра Голышева за подготовительную работу в вопросе объединения Псковского и Изборского музеев и придания учреждению федерального статуса. Благодаря его деятельности эти процессы удалось завершить в установленные сроки.