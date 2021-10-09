Местом проведения следующего «Евровидения» стал Турин

09.10.2021

Местом проведения следующего «Евровидения» стал Турин

В 2022 году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Турине сообщило итальянское агентство Ansa. 

Через некоторое время после сообщения агентства свое официальное объявление сделала государственная итальянская радиотелевизионная корпорация Rai. 

Организаторы сообщили, что 10 и 12 мая состоятся полуфиналы. Финал состоится 14 мая на стадионе «Паласпорт Олимпико». 

Кроме Турина на проведение песенного конкурса также претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. В прошлом году победителем стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni, а российская представительница Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

Фото: официальный Instagram конкурса «Евровидение»