Местом проведения следующего «Евровидения» стал Турин

09.10.2021
Через некоторое время после сообщения агентства свое официальное объявление сделала государственная итальянская радиотелевизионная корпорация Rai.
Организаторы сообщили, что 10 и 12 мая состоятся полуфиналы. Финал состоится 14 мая на стадионе «Паласпорт Олимпико».
Кроме Турина на проведение песенного конкурса также претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. В прошлом году победителем стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni, а российская представительница Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
Фото: официальный Instagram конкурса «Евровидение»