Театральный фестиваль «Царь-сказка» стартовал в Великом Новгороде

Международный театральный Фестиваль пройдет с 8 по 12 октября на площадке Новгородского театра для детей и молодежи «Малый», сообщает ТАСС.

Шеф-координатор «Царь-сказки» Татьяна Боброва рассказала, что в рамках фестиваля будут показаны 17 спектаклей из девяти стран мира. Она добавила, что в этом году фестиваль проходит в гибридном формате.

По словам организаторов, помимо программы театральных спектаклей для всех возрастов театральных зрителей, фестиваль представляет цикл проектов специальной программы, «которая нацелена на образование, открытость театральному современному процессу, презентацию новых форм сотрудничества в области театра для детей и молодежи».

Площадками фестиваля в этом году станут сразу в три локации – на сцене театра «Малый», в Новгородской Филармонии им. Аренского и на онлайн-платформе kingfestival.ru. В зарубежной онлайн-программе будут представлены театральные компании из Германии, Франции, Китая, Швейцарии, Латвии, а также театры из ЮАР и Индонезии.

Фестиваль закроется специальным культурным проектом «День Канады», в рамках которого совместно с посольством Канады в РФ в течение одного дня на сайте фестиваля будут представлены два спектакля для детской и взрослой аудитории: известная кукольная постановка WeeFestival Линды Хилл и Томаса Моргана Джонса «Старик и река» из Торонто для малышей и спектакль для взрослых «Немой Макбет», оригинальная невербальная постановка в стилистике театра объекта по шекспировской трагедии от компании La Fille Du Laitier из Монреаля. Кроме того, в спецпрограмме фестиваля проект «Лекторий», который предложит посетителям встречу в Новгородском университете им. Ярослава Мудрого, в библиотечном центре «Читай-Город» и Филармонии с писателями, чьи книги стали спектаклями, режиссерами, театральными критиками.

Фото: архив театрального фестиваля «Царь-сказка»