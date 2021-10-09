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Актеры Московского театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» представили совместный спектакль

09.10.2021

Актеры Московского театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» представили совместный спектакль

Труппы театра «Содружество актеров Таганки» и Московского театра на Таганке выступили в одной постановке, сообщает «Культуромания».


Премьерный показ спектакля «Земляничная поляна» состоялся 30 сентября. Дату специально приурочили к дню рождения основателя театра Юрия Любимова, сообщает «Культуромания».

«Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга», — прокомментировала объединение руководитель театров Ирина Апексимова. Она добавила, что раскол не должен влиять на жизнь театра.

«Сегодня уже нет главных участников тех бурных событий, потеряли смысл и забылись их обиды, разногласия, амбиции, скандалы. А раскол остался, влияя из прошлого на судьбы современных артистов и режиссеров», — рассказала Апексимова.