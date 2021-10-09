Актеры Московского театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» представили совместный спектакль

09.10.2021
«Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга», — прокомментировала объединение руководитель театров Ирина Апексимова. Она добавила, что раскол не должен влиять на жизнь театра.
«Сегодня уже нет главных участников тех бурных событий, потеряли смысл и забылись их обиды, разногласия, амбиции, скандалы. А раскол остался, влияя из прошлого на судьбы современных артистов и режиссеров», — рассказала Апексимова.