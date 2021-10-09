Минкультуры России огласило список претендующих на господдержку иностранных фильмов

09.10.2021

Минкультуры России огласило список претендующих на господдержку иностранных фильмов

Пять международных кинопроектов могут получить миноритарную поддержку Министерства культуры России, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В сообщении министерств говорится, что в ходе питчинга игрового кино экспертный совет отсмотрел 90 проектов, претендующих на государственную субсидию, в том числе пять международных проектов. По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, конкурс миноритарной копродукции министерство проводит с 2019 года.

«Программа уже дала свои яркие результаты — фильм «Купе номер 6», финского режиссера Юхо Куосманена получила Гран-при в Каннах, а картина «Оставь печаль свою» Тома Шовала удостоилась награды на фестивале в Израиле», — рассказала Светлана Максимченко.

Фото: Pixabay