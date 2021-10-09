Минкультуры России огласило список претендующих на господдержку иностранных фильмов

09.10.2021
В сообщении министерств говорится, что в ходе питчинга игрового кино экспертный совет отсмотрел 90 проектов, претендующих на государственную субсидию, в том числе пять международных проектов. По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, конкурс миноритарной копродукции министерство проводит с 2019 года.
«Программа уже дала свои яркие результаты — фильм «Купе номер 6», финского режиссера Юхо Куосманена получила Гран-при в Каннах, а картина «Оставь печаль свою» Тома Шовала удостоилась награды на фестивале в Израиле», — рассказала Светлана Максимченко.