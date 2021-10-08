IX Санкт-Петербургский культурный форум стартует 11 ноября

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября, сообщает ТАСС.

«По бесплатному электронному билету в дни форума можно будет посетить Русский музей, музей-часовню храма Спаса на Крови, Гатчинский дворец, исторический парк «Россия» – моя история», мемориальную квартиру Анны Ахматовой и ледокол «Красин» – всего в списке 29 музеев. Также участники Общественного потока смогут увидеть 45 выставок: познакомиться с пейзажной историей города на Неве, узнать, как машины и техника повлияли на искусство русских авангардистов и выйти в космос в Центре мультимедиа Русского музея», – говорится в сообщении пресс-службы.

Участники Общественного потока смогут посетить акцию «Посвящение космонавтике» в центре мультимедиа Русского музея, где представят цифровые инсталляции на тему космоса и будущего человечества, выполненные художниками из России, Великобритании, Канады, Швейцарии и Израиля. Выставка, посвященная памятникам иконописи XVI–XIX веков «Русские святые», откроется музее-часовне храма Спаса на Крови.

Также в Российском этнографическом музее пройдут выставки, посвященные быту и культуре более чем 150 народов России и ближнего зарубежья XVIII–XX веков. Посетители Государственного музея истории Санкт-Петербурга увидят три экспозиции – «Русский авангард: механика, конструкция, быт» в Инженерном доме Петропавловской крепости, «Памятник началу века…» в музее-квартире Александра Блока и «Я в кубе» в особняке Румянцева.

Фото: официальный сайт Санкт-Петербургского международного культурного форума