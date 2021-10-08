Поэт и художник Мордехай Гельдман умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался Мордехай Гельдман, поэт, художник и критик, сообщает News.ru.co.il.

Мордехай Гельдман родился в Мюнхене в 1946 году. В 1949-м переехал в Израиль, а после жил в Тель-Авиве.

Изучал мировую литературу и клиническую психологию в университете Бар-Илан. За свою творческую карьеру Гельдман издал более чем 20 книг.

Стихи автора были изданы на многих языках мира, в том числе английском, русском, китайском и японском. Кроме того, он занимался керамикой и фотографией, а также был художественным критиком газеты «Гаарец».

Был лауреатом премии Хомского за поэзию (1983), премии премьер-министра для писателей, пишущих на иврите (1996), премии Бреннера по литературе (1997), премии Амихая (2004), премии Бялика в области литературы (2010).



