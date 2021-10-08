Художественным руководителем театра «Ромэн» стал Николай Сергиенко

Николай Сергиенко был назначен новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» назначен Николай Сергиенко. Ранее он занимал должность заместителя художественного руководителя театра», – говорится в сообщении.

Сергиенко назвал это «огромной ответственностью». Он добавил, что свою миссию видит в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко.

По словам артиста, перед ним лежат одни из важнейших задач – популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра. «Театр «Ромэн» – национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире. Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь», – сказал Сергиенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Фото: официальный сайт театра «Ромэн»