О чем рассказал фанатам трейлер хоррора «Под гипнозом»

Трейлер фильма про ужасы гипноза с Кейт Сигел в главной роли появился в Сети. Ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix. «Под гипнозом» планируют выпустить на платформе 27 октября — незадолго до Хэллоуина.





Судя по трейлеру, речь пойдет об активной и амбициозной женщине по имени Джен. Она осознает, что перестала развиваться в личном и профессиональном плане. Джен решает обратиться за помощью к психотерапевту. Подруга советует ей сходить к известному гипнотизеру, который помог ей изменить жизнь.





Женщина начинает ходить к нему на сеансы, после которых обнаруживает страшные последствия. Она выясняет, что многие клиенты гипнотизера сходили с ума и умирали от очень сильного страха. Джен оказывается втянута в смертельные игры. Как выбраться из них живой?





В главной роли снялась Кейт Сигел. Ранее она стала известной по роли Эрин Грин в «Полуночной мессе». Гипнотизера сыграл Джейсон О’Мара, отметившийся в «Лиге справедливости». Хоррор сняли Мэтт Энджел и Сюзанна Кут. Дуэт уже работал вместе над проектом «Дом на продажу».





Фото: кадр из трейлера фильма «Под гипнозом»