На ParkSeason Fest – 2022 выступят «Мумий Тролль», «Би-2», «Сплин» и «ДДТ»

Оргкомитет крупнейшего музыкального фестиваля юга России ParkSeason Fest объявил о возобновлении подготовки к проекту, сообщает пресс-служба фестиваля.

Мероприятие пройдет 1–2 июля 2022 года на стадионе «Волгоград Арена» с усиленным составом артистов. На главной сцене выступят группы «Мумий Тролль», «Би-2», «Сплин» и новый участник – легендарная рок-группа «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком.

Помимо российских хедлайнеров, на главной сцене выступят две зарубежные группы, которые будут объявлены в ноябре. С большой долей вероятности ими станут Guano Apes из Германии и Bomfunk MC’s из Финляндии.

На малой сцене, которая также расположится на территории стадиона «Волгоград Арена», 2 июля запланированы концерты таких коллективов, как «Каста», Bad Balance, Face и «Каспийский груз». Малая сцена начнет работу с 14.00, а программа на главной сцене стартует ближе к 17.00, однако точное расписание будет обнародовано после формирования итогового состава артистов.

Накануне фестиваля, 1 июля, в 18.00 запланирован специальный вечерний концерт-разогрев на малой сцене в поддержку гала-фестиваля ParkSeason. Среди заявленных артистов – «НАИВ», «Кис-Кис», «Кирпичи», «Черный вторник» (официальный трибьют-коллектив культовой группы «Сектор Газа»), а также молодая волгоградская группа «В чем дело?», играющая в стилях гаражного поп-панка и мелодичного инди-рока.

Для тех, кто приобретал билеты еще в 2020 и 2021 годах, но не попал на фестиваль по причине его переноса из-за коронавируса, будет обеспечен проход на оба мероприятия без каких-либо доплат – и 1 июля, и 2 июля.

Фото: пресс-служба ParkSeason Fest