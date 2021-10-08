Топ-5 хорроров для любителей пощекотать нервы

Составляем подборку фильмов ужасов, которые подойдут для просмотра в самое темное время года. На выбор — реалистичный и клаустрофобный триллеры, немного мистики и кровопийца, застрявшая в самолете.





«Не дыши», 2016





Мани, Роки и Алекс занимаются мелкими кражами. Они узнают, что в Детройте живет ослепший ветеран войны в Ираке, который получил крупную компенсацию после гибели дочери. Приятели решают ограбить бывшего военнослужащего, который кажется им совершенно беспомощным. Но все оказывается гораздо сложнее. Предполагаемая жертва превращается в преследователя. В фильме не будет мистических элементов — только суровая реальность.





«Молчание», 2019





Если вам не надоели фильмы про апокалипсис, то фильм от «Нетфликса» может прийтись по душе. По сюжету спелеологи вскрывают древнюю пещеру в Молдавии и выпускают в мир неизвестных существ, похожих на птеродактилей. Они не видят, но хорошо слышат, шустро летают и быстро размножаются. А еще они убивают людей. Выжить в новом мире пытаются потерявшая слух девочка-подросток и ее семья.





«Кислород», 2021





Фантастический триллер, пугающий, прежде всего, закрытым пространством. Женщина (Мелани Лоран) просыпается в криогенной камере и пытается вспомнить, кто она и как там оказалась. Она может разговаривать только с виртуальным помощником МИЛО, который отказывается выполнять некоторые команды без пароля. Тем временем в камере падает уровень кислорода.





«Классическая история ужасов», 2021





Ужасы от итальянских режиссеров рассказывают, как пять незнакомцев едут в одном фургоне. Они попадают в аварию, после которой герои обнаруживают себя в незнакомом месте. Дороги исчезла, связь пропала, фургончик стоит рядом со странным домом, вокруг них — лес. Там они узнают легенду про Оссо, Мастроссо и Карканьоссо.





«Кроваво-красное небо», 2021





Надя и ее сын летят в США, где она планирует пройти лечение от тяжелой болезни. Женщина вынуждена постоянно принимать препараты. Но самолет захватывают террористы, которые меняют курс. Они не подозревают, что среди пассажиров есть вампир, точнее — вампирша Надя. Она отпускает себя на волю.





Фото: кадр из фильма «Кислород»