Бывший концертный директор солистки «Тату» Евгений Шампоров умер в 41 год

08.10.2021

Бывший концертный директор солистки «Тату» Евгений Шампоров умер в 41 год

Концертный директор солистки группы «Тату» Евгений Шампоров 5 октября скончался на 42-м году жизни, сообщает KP.RU, ссылаясь на сообщение его сестры Светланы в соцсетях. 

В сообщении указывается, что причиной смерти шоумена стала сердечная недостаточность. Другие детали его гибели не раскрывались. 

Издание также сообщает, что Шампоров в последний раз выходил на связь с близкими 1 октября. Спустя некоторое время его решили навестить коллега и сестра, но не получили никакого ответа из-за закрытой двери. 

Для вскрытия квартиры были вызваны сотрудники полиции. Они обнаружили тело мужчины на кухне посреди беспорядка. 

Евгений Шампоров больше всего был известен своей работой с певицей Леной Катиной, бывшей участницей группы «Тату». Кроме того, он организовывал концерты для таких артистов, как Юлия Беретта, Арсений Бородин и поп-коллектив «Челси».

Фото: официальная страница Евгения Шампорова в соцсетях