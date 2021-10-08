Бывший концертный директор солистки «Тату» Евгений Шампоров умер в 41 год

08.10.2021
В сообщении указывается, что причиной смерти шоумена стала сердечная недостаточность. Другие детали его гибели не раскрывались.
Издание также сообщает, что Шампоров в последний раз выходил на связь с близкими 1 октября. Спустя некоторое время его решили навестить коллега и сестра, но не получили никакого ответа из-за закрытой двери.
Для вскрытия квартиры были вызваны сотрудники полиции. Они обнаружили тело мужчины на кухне посреди беспорядка.
Евгений Шампоров больше всего был известен своей работой с певицей Леной Катиной, бывшей участницей группы «Тату». Кроме того, он организовывал концерты для таких артистов, как Юлия Беретта, Арсений Бородин и поп-коллектив «Челси».