Что рассказал зрителям трейлер рождественского ромкома Love Hard

В Сети появился трейлер романтической комедии с Ниной Добрев в роли невезучей возлюбленной. Трейлер фильма «Крепкая любовь» (Love Hard) опубликовал Netflix. Премьера состоится на стриминге 5 ноября.





В ролике рассказывается о Натали, которой не везет в любви. Она знакомится с потрясающим парнем в приложении. Девушка решает сделать ему сюрприз и приехать в гости на рождественские каникулы. Однако реальная и онлайн-версии парня оказываются совсем разными. Вместо красавчика-брюнета она знакомится с его другом.





Обманщик решает загладить вину и предлагает девушке помочь в завоевании сердца того парня, фотографии которого использовал для знакомства с Натали. Она дает ему неделю и требует, чтобы он больше не врал. Со временем они сближаются, а обманщик и вовсе влюбляется. За кем останется выбор Натали — узнаем в ноябре.





Главную роль в фильме Эрнана Хименеса сыграла звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев, обманщика — Джимми О.Ян, красавчика — Даррен Барнет.





Если Хэллоуин — время хорроров, то Рождество — время рождественских ромкомов. Хотя до него еще далеко, студии уже готовятся к релизам. Ромком — один из самых любимых в западном мире комедийных поджанров. Обычно они завязаны на легком и юмористическом сюжете с основной романтической линией. Традиционно настоящая любовь помогает героям и героиням преодолеть все трудности и сложности.





Фото: кадр из трейлера фильма Love Hard