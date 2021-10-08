Выставка «Времена года» пройдет в Санкт-Петербурге

С 11 октября по 3 ноября 2021 года в Русском музее будет работать выставка «Времена года» из Фонда детского творчества, сообщает пресс-служба ГРМ.

На экспозиции будут представлены работы детей из разных стран мира, созданные с 1960-х годов по настоящее время. Посетители выставки увидят натюрморты, жанровые сценки, сельские и городские пейзажи России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Японии.

Произведения выполнены в разных техниках: акварель и гуашь, восковые мелки, пастель, гелевые ручки, а также керамика и линогравюра. Картины передают красоту природы, изменяющейся в зависимости от сезонов.

Зрители смогут увидеть зимние игры на свежем воздухе, весеннее пробуждение всего живого, знойный летний полдень, яркие краски осени. Своя особая прелесть есть и в природе, затихающей перед приходом зимы.

Организаторы выставки приглашают полюбоваться разными состояниями природы, увиденными и воплощенными талантливыми юными художниками. Выставка будет проходить в Восточном павильоне Михайловского замка.