Виталий Ставицкий: «Российские дизайнеры — мировые трендсеттеры, определяющие развитие глобальных индустрий»

Большой и серьезный бизнес

– Виталий Викторович, если отойти от классических формулировок дизайна, среди которых фигурируют, в частности, такие как творческая деятельность по определению формальных качеств промышленных изделий или же проектирование их эстетических свойств, как вы сами квалифицируете понятие «дизайн», с позиции, скажем, современного бизнеса?

– В свое время пионер промышленного и коммерческого дизайна Раймонд Лоуи замечательно сказал, что дизайн – это то, что заставляет чаще звенеть магазинную кассу. Но сегодня его утверждение актуально лишь отчасти. В настоящее время дизайн – намного больше, чем средство для зарабатывания денег. Для многих ведущих держав это – государственная политика, стратегия национального развития и даже безопасность и суверенитет. Думаю, сейчас в мире нет ни одной крупной корпорации, в которой не было бы вице-президента по промышленному дизайну. Дизайн – порождение самого рынка и маркетинга. В современном мире это большой, самостоятельный и очень серьезный бизнес.

Последние 30–40 лет ключевые национальные экономики воспринимают дизайн как методологию отраслевого управления либо как стратегию развития промышленных и креативных индустрий. Этой деятельности оказывают всестороннюю законодательную поддержку, а также предоставляют льготы и финансовое стимулирование, в частности различные гранты и премии. Во многих странах посредством специализированных музеев, всевозможных форумов, фестивалей и других деловых и развлекательных мероприятий дизайн активно популяризируют как в среде производителей товаров и услуг, так и для их непосредственных потребителей.

– И каков же экономический эффект?

– Приведу всего лишь несколько примеров активного развития бизнеса благодаря популяризации и инвестированию в дизайн, которые, на мой взгляд, говорят сами за себя.

В свое время международная организация Design Management Institute (DMI) решила узнать, как дизайн влияет на фондовые рынки. Для этого она разработала специальный индекс – DESIGN VALUE INDEX (DVI), показывающий капитализацию компаний, которые вкладывают средства в дизайн. В качестве ориентира DMI использовала фондовый индекс S&P 500, отражающий суммарную капитализацию 500 крупнейших американских компаний. В результате определили, что за исследуемые 10 лет DVI компаний, инвестирующих в дизайн, вырос на 211 % по сравнению с индексом S&P 500.

Спустя несколько лет уже международная компания McKinsey, занимающаяся управленческим консалтингом, опубликовала отчет The Business Value of Design, также подтвердивший экономическую эффективность дизайна. Для этого консультанты фирмы разработали MCKINSEY DESIGN INDEX (MDI), который, как и DVI, дал объективную оценку экономическому значению дизайна. Согласно исследованиям McKinsey, компании с высоким показателем MDI по темпам роста примерно в 2 раза обгоняют своих отраслевых конкурентов, не использующих потенциал дизайна.

В Великобритании, по подсчетам агентства Innovate UK, каждый фунт стерлингов, инвестированный в дизайн, может приносить компании до 20 фунтов дохода. В 2018 году Британский совет по дизайну (The Design Council UK) опубликовал отчет The Design Economy 2018, посвященный состоянию отрасли в стране. Проведенный анализ позволил выяснить, что в 2016 году британская дизайн-экономика привнесла валовой добавленной стоимости (ВДС) Великобритании 85,2 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 7 % всей ВДС островного государства. В США, по расчетам Национального фонда искусств и Бюро экономической статистики, искусства, в которые включен дизайн, приносят американской экономике около 764 миллиардов долларов. По состоянию на 2019 год доход Китая только в области строительства и интерьерного дизайна насчитывал 661 миллиард долларов. Важно добавить, что с 2011 года Поднебесная вообще избрала промышленный дизайн одним из стратегических направлений своего промышленного развития.

Даже в Финляндии, с ее небольшими территорией и населением, по информации Национальной ассоциации Omamo и Статистического бюро страны, в 2015 году оборот в секторе дизайна составил 3,23 миллиарда евро, из которых примерно 3 миллиарда приходятся на дизайн-ориентированные производства. Более того, правительство скандинавского государства приняло программу Design Finland, которая регулярно ставит перед собой все новые цели развития: скажем, формирование дизайн-культуры с раннего детства через образование и организации, занимающиеся дизайн-просвещением, развитие у специалистов-дизайнеров бизнес-компетенций, а также продвижение экономического эффекта дизайна в частном секторе и так далее.

Согласитесь, эти факты впечатляют и свидетельствуют о том, что ведущие мировые державы и национальные компании активно инвестируют в дизайн. Яркий пример тому – американская корпорация Apple, которая благодаря дизайну, регулярным инвестициям в него и созданию экосистемы, завязанной на дизайн-индустрию, сегодня является самой дорогой в мире – ее стоимость составляет более 2 триллионов долларов.

Закрепиться на мировом рынке дизайна

– Какое за рубежом мнение о российском дизайне?

– Несколько лет назад я открывал международный саммит в сфере дизайна, в котором участвовали около 30 стран. На форум приехали лидеры мировой дизайн-индустрии, представители всевозможных национальных министерств. Так вот, минут за 15 до начала мероприятия ко мне поочередно подошли практически все спикеры, которые должны были выступать после меня, и недоуменно поинтересовались: «А что, разве в России есть дизайн?» Представляете мою реакцию? С одной стороны – конечно, глубоко обидно, а с другой – когда рассказываешь им, что вообще-то в мире работают очень много талантливых дизайнеров из России, а вы этого даже и не знаете, то от удивления округляются глаза уже у наших зарубежных коллег, которые говорят в ответ, мол, вы, ребята, себя абсолютно не рекламируете и не показываете то, что вы делаете: «Мы о вас ничего не знаем! Вы ничего о себе не транслируете в западный мир!»

Кстати, подобный случай произошел, когда я был в Италии, и, выступая там на форуме, рассказал итальянцам, что дизайн салона для нового Fiat 500 – их легендарного автомобиля – создал российский дизайнер. Причем, девушка! Даже не передать, какая в зале поднялась паника: все бросились в социальные сети, на web-страницы корпорации Fiat. И, когда выяснилось, что – да, созданием интерьера для автомобиля действительно занималась наша соотечественница – дизайнер Инна Кондакова, то, конечно, это вызвало огромное уважение и непосредственно к самому специалисту, и в целом к России. К сожалению, отечественному дизайну не хватает популяризации на международном уровне. Иностранные коллеги часто говорят мне, что не подозревали о существовании российского дизайна. Тех же русскоязычных специалистов, кто успешно работает за рубежом, в меньшей степени соотносят с Россией и не задумываются над тем, что они – выпускники наших вузов и ученики корифеев национального дизайна.

– Возможно, чтобы наших дизайнеров лучше знали в мире, им необходимо не только быть профессионалами на своих рабочих местах, но и участвовать в разных международных топ-форумах, на которых как раз и формируется мировая дизайн-повестка?

– Полностью согласен с вами. В этой связи, в последние годы Союз Дизайнеров России активно участвует в различных мероприятиях, посвященных развитию дизайна, которые регулярно проходят в Китае, США, Канаде. На них принимаются ключевые решения, в том числе способствующие продвижению российского дизайна на мировом рынке. В 2018 году, например, я участвовал в международном симпозиуме DESIGN BRICS в китайском городе Чанша. На форум тогда приехали дизайнеры и ученые из стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, а также представители Норвегии и Финляндии.

Очень важным для нас становится Всемирная конференция промышленного дизайна (World Industrial Design Conference, WIDC), ежегодно проводимая в Китае. Предыдущая WIDC 2020 состоялась 25 ноября прошлого года в городе Яньтай провинции Шаньдун. Ее провели Министерство промышленности и информационных технологий КНР и Народное правительство провинции Шаньдун при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Отмечу, что в подготовке конференции, которая была посвящена теме «Интеллектуальный дизайн – дорога в будущее» (Intelligent Design, Road to the Future), участвовали Всемирная организация индустрии дизайна (Global Design Industry Organization, GDIO), а также дизайнерские профессиональные ассоциации, предприятия, учреждения, университеты и лидеры новаторского движения более чем из 40 стран мира, в том числе из России.

Учитывая сильнейшую конкуренцию на международном рынке индустрии дизайна, мы всеми силами стремимся закрепиться на нем наравне с лидирующими странами, такими как Италия, Великобритания, США, и используем для этого весь имеющийся у нас огромный потенциал.

– Каков, на ваш взгляд, отечественный экспортный потенциал в сфере дизайна? России есть что предложить зарубежному потребителю?

– Бесспорно! Я скажу даже больше: многое из того, что мы уже предложили Западу, пользуется за границей огромным спросом. Например, у нас в индустрии моды создано очень много дизайнерских брендов, которые успешно раскупаются практически во всем мире. В частности, коллаборация Puma x Outlaw Moscow. Российский бренд Outlaw Диляры Минрахмановой и Максима Башкаева, объединившийся с немецкой компанией Puma, выпустил коллекцию осенью 2018 года. В нее вошли новые модели кроссовок и ботинок, футболки, худи, свитшоты и пуховики. В основу их дизайна легли снимки зимней Москвы из космоса: если присмотреться к камуфляжному принту на пуховиках и кроссовках, то можно разглядеть очертания Кремля, Москвы-реки и некоторых столичных спальных районов.

Еще одна коллаборация – Puma x Jahnkoy. В ее создании участвовала дизайнер Мария Казакова, основательница бренда Jahnkoy. В новой коллекции она использовала старинные ремесленные техники, связанные с национальными орнаментом, вышивкой, работой с бисером, и оригинально интерпретировала их в современном контексте. В совместную коллекцию с Puma вошли спортивные костюмы, кроссовки, поясные сумки и бейсболки, – все они исполнены в белом, красном и черном цветах и украшены традиционными узорами. Очень популярны за рубежом изделия наших дизайнеров, связанные с интерьером и окружающей средой.

Например, для американского модного бренда Opening Ceremony сооснователь Crosby Studios Гарри Нуриев создал уникальную коллекцию, состоящую из двух разных по стилю и технике исполнения частей: первая – необычная мебель, выкрашенная в фиолетовый цвет, а вторая – керамика, одежда и сумки с широкими цветными полосами. Совместно с Aotta Studio дизайнер Татьяна Репина разработала оригинальную капсульную микрокухню LOLO, которая быстро стала востребованной за рубежом для интерьеров жилых домов, офисов и отелей. Отдельных слов заслуживает коллекция бумажной экомебели Kibardin Design Paper Furniture Вадима Кибардина, которая в октябре 2019 года произвела настоящий фурор на Голландской неделе дизайна в Эйндховене – самом значительном мероприятии в области дизайна в Западной Европе, которое собирает более 350 тысяч посетителей со всего мира и представляет проекты лучших предметных дизайнеров.

Коллекция светильников Geometric – еще один яркий пример коллаборации нашего дизайнера Екатерины Елизаровой с чешской компанией Preciosa, которая считается одним из ведущих европейских производителей изделий из стекла и хрусталя.Таких фактов я могу привести великое множество, так как российские дизайнеры работают по всему миру. Например, на глобальном рынке автопрома редкая корпорация обходится в своем штате без отечественного дизайнера. Практически во всех крупных технологических компаниях, таких, скажем, как американская Harman/Kardon, которая специализируется на производстве бытовой и автомобильной Hi-Fi-радиоэлектроники, также работают наши соотечественники. Мало того, они руководят в них департаментами и отделами, связанными с дизайном. Вывод здесь, на мой взгляд, очевиден: российские дизайнеры являются мировыми трендсеттерами, которые определяют направления развития глобальных индустрий, среды обитания и технологий.

6 триллионов? Есть куда расти!

– Виталий Викторович, каково на сегодняшний день общее состояние российского рынка дизайна?

– По результатам исследования, которое Союз Дизайнеров России провел в прошлом году по заказу Национального института дизайна, ситуация на внутреннем рынке дизайна не такая уж печальная, если сравнивать ее с мировыми лидерами и тенденциями. В настоящее время емкость отечественного дизайн-рынка составляет 1 триллион 235 миллиардов рублей. При этом у нас есть все потенциальные возможности, чтобы в ближайшие год-полтора увеличить этот показатель в два раза – до 2 триллионов 260 миллиардов рублей. В это же время, по оценке экспертов, включающих сюда еще и «серый рынок», максимальная емкость национального рынка дизайна может достигать 6 триллионов рублей! С одной стороны, конечно, всем может показаться, что это абсолютно сумасшедшие цифры. Но с другой замечу, что только в одной Великобритании промышленный дизайн приносит более 90 миллиардов евро, что, естественно, значительно больше, чем «наша» сумма, указанная выше!

– Что представляет собой рынок труда отечественной дизайн-индустрии?

– Сегодня в России в сфере дизайна трудятся свыше 1,2 миллиона человек с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Хочу заметить при этом, что современная отечественная дизайн-индустрия включает абсолютно все известные направления, начиная от промышленного дизайна, коммуникационного дизайна, UX/UI дизайнов и заканчивая дизайном интерьера, среды, fashion-индустрии и сервис-дизайном. Таким образом, в общей сложности в нашей профессиональной сфере задействовано почти 1,6 % экономически активного населения России. Наряду с этим, согласно статистике Минобрнауки, ежегодно государственные вузы, не считая частных школ, курсов и программ дополнительного образования, выпускают около 20 тысяч дизайнеров.

– Насколько современное образование отвечает запросам дизайн-индустрии?

– На сегодняшний день специалистов по имеющимся направлениям дизайна готовят 204 государственных вуза. Однако, к моему глубокому сожалению, делают они это не столь качественно, как того требует индустрия. Мы получаем классных специалистов, дай бог, только 5–10 % общего числа выпускников. Это чрезвычайно мало. Поэтому, я считаю, нужно обратить самое серьезное внимание на модернизацию высшего образования в сфере дизайна. В этой связи в России надо в первую очередь открыть больше профильных вузов, которые занимались бы исключительно подготовкой специалистов по направлениям дизайна.

Нейросеть креативной экономики

– Какие проекты в настоящее время реализует Союз Дизайнеров России?

– Не так давно мы создали дорожную карту популяризации и развития индустрии дизайна в России до 2030 года, которую активно продвигаем на уровне заинтересованных федеральных министерств, а также в Администрации Президента РФ. Запускаем RUSSIAN DESIGN INDEX (RDI) для системных измерений параметров дизайн-проектов российских компаний с целью оценки их эффективности и составления рейтингов. В RDI будут представлены лучшие команды индустрии, индивидуальные предприниматели и самозанятые дизайнеры. Главная задача индекса – популяризация национального дизайна и создание квалификационного рейтинга в области дизайна на внутреннем рынке.

Еще один из приоритетных проектов – разработка RUSSIAN DESIGN NETWORK (RDN), которая позволит дизайнерским командам, а также начинающим дизайнерам и студентам находить не только друг друга, но и потенциальных заказчиков. На платформе RDN можно будет ознакомиться с достижениями дизайнеров, их работами (проектами) и выбрать, в частности, подрядчика. Создаем также дизайн-фабрики для молодых специалистов. Нам важно организовать физические и технологические пространства в виде фабрик дизайна, межкорпоративных дизайн-центров, коворкингов, где начинающие команды были бы обеспечены рабочими местами и оборудованием для дизайнерской деятельности. Внедряем дизайн в развитие городов и регионов. С этой целью запускаем серию проектов «+ Дизайн», нацеленных на популяризацию и продвижение дизайна в разных отраслевых направлениях. В частности, мы уже реализуем такие проекты, как «Туризм + Дизайн», «Ремесло + Дизайн», а также «Бизнес + Дизайн». Мы также формируем российскую дизайн-платформу, но подробнее о ее создании я расскажу позже.

– На дизайн-форумах вы и ваши коллеги акцентируете внимание, что в России в государственных структурах, к сожалению, пока нет высококлассных управленцев, которые на профессиональном уровне понимали бы, насколько велика роль дизайна в развитии креативной экономики страны, и принимали бы грамотные управленческие решения…

– Для нас это существенная проблема. В этой связи одно из ключевых направлений деятельности Союза Дизайнеров России – подготовка топ-менеджеров в области дизайна, обладающих компетенциями дизайнеров и способных руководить дизайн-проектами на корпоративном и государственном уровнях. Профессионалов такого уровня не хватает нам. На сегодняшний день могу пересчитать таких людей по пальцам одной руки: в России, по-моему, их человек пять от силы. Не больше. В частности, директор дизайн-студии Национального центра промышленного дизайна и инноваций (2050.ЛАБ), эксперт в области промышленного дизайна более чем с 20-летним опытом Максим Чащин или же основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн», директор Центра исследований и инновационных разработок МГХПА имени С. Г. Строганова, член экспертного совета Минпромторга России в области развития дизайна РФ Сергей Смирнов. Это эксперты, которые одновременно прекрасно разбираются и в дизайне, и в бизнесе. Выше я говорил уже, что за рубежом практически во всех крупных компаниях есть вице-президенты по дизайну. У нас же, надо признаться, таких специалистов очень мало и школы подготовки подобных chief designer пока не существует. Но мы занимаемся решением и этого вопроса.

– Вы подчеркиваете, что дизайн в креативной экономике – межиндустриальная история…

– Абсолютно верно. Дизайн проникает в любые производственные сферы. На мой взгляд, не существует ни одной индустрии, где не нашел бы своего применения дизайн: промышленный, коммуникационный, текстильный, fashion-дизайн, сервис-дизайн. Он, как уже говорил ранее, оказывает существенное влияние на все креативные индустрии. Пересекается с рекламой, модой, кино, IT, а также с издательским делом – в части дизайна книг и другой печатной продукции. Словом, он присутствует практически везде. В этом отношении у нас с президентом Федерации интеллектуальной собственности Сергеем Матвеевым единое мнение, что дизайн является экосистемой или скорее даже нейросетью не только креативных индустрий, но и вообще креативной экономики. В Европе, например, говорят creative economy and design либо design economy. Таким образом дизайн позиционируют как абсолютно самостоятельный и самодостаточный вид человеческой деятельности, который влияет на все, что окружает нас. То есть комфортные среда обитания и в целом нынешний образ жизни людей – все это, по большому счету, заслуга дизайна.

– Вступление Союза Дизайнеров России в Федерацию креативных индустрий (ФКИ) призвано усилить позиции СДР при решении задач и достижении целей, стоящих перед вами?

– Да, мы рассчитываем получить от коллег по ФКИ поддержку в реализации наших инициатив. В первую очередь это, конечно, необходимо при выстраивании отношений и налаживании взаимодействия с органами государственной власти. Во-вторых, – увеличение информационного поля наших проектов, нацеленных на популяризацию отечественной индустрии дизайна и ее представителей. Потому что, я убежден, чем масштабнее просветительская инфраструктура, тем лучше для любой структуры: будь то бизнес либо творческое объединение.

– Виталий Викторович, в нынешнем году, 5 декабря, Союзу Дизайнеров России исполнится 30 лет. Как видим, у отечественного дизайна есть несомненные успехи, достижения, однако существуют и проблемы, которые еще предстоит вам решать. Поэтому с каким настроением СДР будет встречать юбилей?

– То, что мы сделали в последние 3–4 года, уже кардинально повлияло на отношение к дизайну в стране. Во многом благодаря нашей работе, по крайней мере на федеральном и региональном уровнях, теперь регулярно говорят о важности дизайна в промышленном производстве и управлении бизнесом, а также признали его индустрией, которая активно и причем в большом количестве формирует новые рабочие места. Считаю, это уже немалый прогресс. Очень надеюсь, что в результате нашей деятельности по продвижению индустрии дизайна весь огромный потенциал, который заложен в ней, будет в максимальном объеме востребован российской экономикой на благо развития страны.

– Спасибо за беседу!

Фото: персональная страница Виталия Ставицкого