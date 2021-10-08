Стоимость билетов в кино достигла шестилетнего максимума

В своем сообщении агентство ссылается на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Также там уточняется, что на прошедшей кинонеделе (по традиции начинается в четверг) кинотеатры посетили 5,1 млн человек.

С этим могут сравниться только новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021 года. В этот период кинотеатры посетили 7,4 млн человек.

Ранее рекордная средняя стоимость билетов была отмечена накануне новогодних праздников в 2015 году, когда она составила 309,3 рубля. В 2020 году средняя стоимость билетов не превышала 280 рублей.



