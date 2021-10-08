Музей-заповедник В.Д. Поленова готовит ряд мероприятий к 180-летию со дня рождения художника

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова прорабатывает программу в связи с двумя юбилейными датами — 130-летием усадьбы В.Д. Поленова на Оке и 180-летием со дня рождения художника, сообщила директор учреждения Наталья Поленова на рабочей встрече с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

«В следующем году 130 лет усадьбе В.Д. Поленова, а в 2024 году — 180 лет Василию Дмитриевичу. Мы хотели бы достойно отметить эти две даты и рассказать еще больше о самом художнике и о местах, связанных с ним. Мы бы хотели провести в Санкт-Петербурге, где родился и вырос Василий Дмитриевич Поленов, монографическую выставку по типу той, что прошла в Третьяковской галерее к 175-летию художника», — сказала Наталья Поленова.

По словам директора учреждения, музей планирует провести ретроспективную выставку мастера в Русском музее в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Российской академией художеств, а также организовать международный проект, посвященный живописцу. Помимо этого, будет снят документальный фильм о художнике.

Наталья Поленова рассказала также о планах по реставрации Дома театрального просвещения им. В.Д. Поленова и созданию музея и просветительского центра на его основе. В здании планируется провести реставрацию фасадов, кровли и интерьеров, воссоздать оконные и дверные столярные заполнения, а также благоустроить прилегающую территорию. Экспозиция учреждения расскажет посетителям об общественной, просветительской и театральной деятельности художника. «Это огромные работы, но это бесценное культурное наследие, которое необходимо сохранить», – подчеркнула директор музея-заповедника.



Работы по реставрации планируют провести также на объектах культурного наследия, входящих в ансамбль усадьбы В.Д. Поленова на Оке — в главном доме, в мастерской художника и в храме Святой Троицы. Предполагается, что будет создано фондохранилище, отвечающее современным требованиям к учету и хранению музейных ценностей.



«В вопросах реставрации зданий необходимо двигаться поэтапно, важно сохранить поток посетителей в усадьбе. В рамках празднования юбилея Поленова постараемся совместно проработать насыщенную экспозиционную программу, значимым проектом станет также документальный фильм про художника», — сказала министр культуры Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Минкультуры России