Топ-5 сериалов с нетривиальным сюжетом

В подборке интересных сериалов — драма о сложностях журналистской работы в середине ХХ века, необычный вестерн, шпионский сериал с отрицательным персонажем в исполнении Хью Лори, антиутопия, а также криминальная драма с Томом Харди в роли бывшего заключенного.





«Прикуп», 2009

Экранизация романа британской писательницы Мартины Коул. Фредди Джексон (Том Харди) выходит из тюрьмы. Но об исправлении речи не идет — он только сильнее ожесточается и планирует новые дела. Джексон обзавелся полезными связями среди преступников. Теперь он готов отомстить человеку, из-за которого оказался за решеткой.



«Час», 2011–2012





Драма о журналистах, которые в 1950-е годы делают новостную передачу «Час» на ВВС. В программе, выходящей в прямом эфире, обсуждают актуальные политические события. Однако руководители телекомпании и британские политики не хотят, чтобы новости передавали в прямом эфире. А еще они хотят сохранить запрет на обсуждение по ТВ дебатов в парламенте. События развиваются на фоне реальных новостей того времени, среди которых Суэцкий кризис и подавление восстания в Венгрии.



«Ночной администратор», 2015





Драматический сериал, который понравится поклонникам Хью Лори («Доктор Хаус») и Тома Хиддлстона («Локи»). В проекте также появляются Оливия Колман и Элизабет Дебики. Бывший солдат Джонатан Пайн начинает сотрудничать со спецслужбами. Цель — проникнуть в международную сеть торговцев оружием, которой руководит Ричард Ропер. Именно с ним нужно найти контакт агенту под прикрытием.





«Забытые Богом», 2017

Драматический вестерн повествует о жестоком бандите Фрэнке Гриффине, который устраивает налеты по всему Дикому Западу. Он ищет приемного сына (и по совместительству бывшего подельника), который забрал улов с последнего нападения и скрылся. Поиски приводят бандита в городок Ла Белль, в котором живут исключительно женщины.





«Годы», 2019





Британский мини-сериал в жанре антиутопии рассказывает о семье Лайонсов. Жизнь семьи разворачивается на фоне стремительных политических, экономических и технологических перемен в стране и мире. Действие начинается в 2019-м и разворачивается в течение 15 лет. К власти в Великобритании приходит популистка, в США на второй срок избирается Дональд Трамп, Европу накрывает новая волна миграционного кризиса. Как эти и другие события отразятся на обычной английской семье?





Фото: кадр из сериала «Забытые Богом»