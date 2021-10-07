Болгарский актер Георгий Пенков умер в 87 лет

07.10.2021

Болгарский актер Георгий Пенков умер в 87 лет

6 октября на 88-м году жизни в Софии скончался Георгий «Джонни» Пенков, болгарский актер, комик, звукорежиссер, радиоведущий и артист озвучки, сообщает «Труд» со ссылкой на писательницу Ину Волчанову. 

Артист скончался по причине тяжелой болезни. Он был лауреатом Софийской премии за вклад в искусство.

Георгий Пенков родился 27 ноября 1933 года в Софии в семье художника Ивана Пенкова. Обучался в техническом университете «Ленин» по направлению «радиотехника» в 1966-м, специализируясь на электроакустике. 

Сперва начал работу во Франции, после стал звукорежиссером. В озвучку перешел в 1960-м.

Дебютировал на больших экранах также в 60-х. Он участвовал в таких проектах, как «Джесси Джеймс против Локума Шекерова», «Разводы… Разводы…», «Беспокойная птица любви, «Рыцарь без доспехов», «Рахат-лукум».

Фото: кадр из репортажа