Болгарский актер Георгий Пенков умер в 87 лет

07.10.2021
Артист скончался по причине тяжелой болезни. Он был лауреатом Софийской премии за вклад в искусство.
Георгий Пенков родился 27 ноября 1933 года в Софии в семье художника Ивана Пенкова. Обучался в техническом университете «Ленин» по направлению «радиотехника» в 1966-м, специализируясь на электроакустике.
Сперва начал работу во Франции, после стал звукорежиссером. В озвучку перешел в 1960-м.
Дебютировал на больших экранах также в 60-х. Он участвовал в таких проектах, как «Джесси Джеймс против Локума Шекерова», «Разводы… Разводы…», «Беспокойная птица любви, «Рыцарь без доспехов», «Рахат-лукум».