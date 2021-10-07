Конституционный суд РФ постановил выплачивать зарплату артистам в случае простоя

После жалобы артистки Людмилы Мининой Конституционный суд РФ признал нормы Трудового кодекса противоречащими Конституции РФ и обязал законодателя внести в ТК соответствующие изменения, говорится в опубликованном решении КС РФ.

«Признать часть пятую статьи 157 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ, ее статьям 37 (часть 3), 55 (часть 3), 75 (часть 5) и 751, в той мере, в какой она, не устанавливая минимального размера оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, порождает возможность произвольного уменьшения размера заработной платы указанных работников, фактически исполняющих (хотя и в меньшем объеме) свои трудовые (должностные) обязанности», – говорится в постановлении КС.

В конце 2019 года в Удмуртском государственном театре оперы и балета имени П. И. Чайковского, где работает артистка Людмила Минина, был выпущен приказ, согласно которому ей и ряду других актеров сократили оклады, так как они не были заняты в спектаклях репертуара того периода. Приказ был обоснован пятой частью 157-й статьи ТК РФ, согласно которой вынужденное неучастие артистов в своей работе не может считаться простоем.

Согласно Трудовому кодексу, вынужденный простой работников вне зависимости от сферы занятости оплачивается в установленном государством размере – не менее 2/3 от оклада сотрудника. Это привело к ситуации, когда артисты оказываются лишены права на гарантированный законом минимальный оклад в период, когда они по решению работодателя или независящих от них обстоятельств не участвуют в спектаклях, но продолжают быть сотрудниками театра.

Федеральный законодатель, согласно решению Конституционного суда, должен внести изменения в Трудовой кодекс и другие нормативные акты с тем, чтобы гарантировать минимальный оклад для творческих специалистов, временно не участвующих в создании своего профессионального продукта, и заполнить соответствующий пробел в регулировании трудовых отношений.

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