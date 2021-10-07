Профессор Школы-студии МХАТ: «Несколько ковидных лет сильно сказались на сфере культуры, и ее поддержка сейчас особенно важна»

Театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина отметила важность и актуальность поддержки специалистов культурной сферы. В своем комментарии она отметила, что запрос отрасли ярко отражают результаты первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, созданного в этом году по предложению президента России Владимира Путина.

По итогам конкурса, результаты которого были озвучены 24 сентября, государственную поддержку своих творческих инициатив получат авторы проектов из 79 регионов России.

«Пандемия сильно сказалась на сфере культуры, и ее поддержка сейчас особенно важна. Тому свидетельство — количество заявок, присланных в Президентской фонд культурных инициатив. Кажется, впервые только созданный конкурс привлек такое количество поверивших в него людей. Заявки были разные как по тематике, так и по запрашиваемым суммам: кто-то просил миллиард, кто-то — до ста тысяч на постановку кукольного спектакля», — рассказала театральный критик и член Экспертного совета конкурса Ольга Егошина.

Напомним, что за время заявочной кампании в адрес Фонда поступило 12 460 заявок из 83 субъектов, авторы проектов подавали их по 8 тематическим направлениям.

«По результатам конкурса почти полторы тысячи проектных команд практически из всех регионов страны получили гранты, общая сумма поддержки — свыше 3,2 млрд рублей. Много это или мало? Для сравнения: вновь созданный Тихоокеанский театральный фестиваль получил выделенный транш в размере одного миллиарда рублей. А здесь — среди полутора тысяч заявок, получивших поддержку, есть не менее амбициозные и масштабные проекты, — отметила эксперт. — Меня особенно радует, что поддержку получили сельские Дома культуры, районные библиотеки, маленькие провинциальные музеи, тематические фестивали. Культура страны и складывается из таких сотен и тысяч энтузиастов».

Ольга Егошина призвала авторов проектов, не получивших поддержку с первого раза, еще раз пересмотреть свою заявку и подать ее на «вторую волну» конкурса, который стартует уже в первого ноября: «Это прекрасная возможность доработать проекты и вновь направить их на рассмотрение экспертов».

Фото: mxat.ru