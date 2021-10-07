Представители 50 стран подтвердили свое участие в Петербургском культурном форуме

07.10.2021
Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова рассказала, что, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, подтвердили участие 50 стран. Она добавила, что четыре страны впервые в истории форума приезжают в статусе страны-гостя – Франция, Корея, Германия и Азербайджан.
По словам замминистра, проведение форума подразумевается в очном формате, однако с возможностью подключения в режиме онлайн, что позволит спикерам, которые не смогут приехать, дистанционно участвовать в мероприятиях. «Пока мы готовим форум в живом формате, онлайн – рассматриваем как дополненную реальность», – отметила Манилова.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга.