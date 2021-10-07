В растаявшем леднике в Норвегии нашли пару лыж возрастом около 1300 лет

Открытие сделали на горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен, сообщает Secrets of the ice .

Ученые нашли первую лыжу еще в 2014 году, однако вторая оставалась запертой во льдах. Спустя семь лет благодаря глобальному потеплению участок оттаял, и ученые смогли извлечь вторую.

Используя GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита, исследователи нашли участок, где была сделана первая находка, и начали откалывать лед киркой и поливать горячей водой наледь, благодаря чему смогли освободить артефакт.

Найденные лыжи несколько отличаются, так как были сделаны вручную. Одна лыжа лучше сохранилась, потому что находилась глубже во льдах. Ее длина 187 сантиметров, ширина — 17 сантиметров. На лыжах остались крепления, причем на длинной доске их больше.

Также на одной из лыж остались следы ремонта и повреждения. Ученые хотят изучить ее подробнее, чтобы понять, как они здесь появились — когда лыжник железного века их потерял или уже позже во льдах.

Фото: Secrets of the ice