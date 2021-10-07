Анонсированы съемки игрового сериала по истории группы «Король и Шут»

07.10.2021
В картине будет рассказана история возникновения группы, а также ее участников. Режиссером фильма станет Рустам Мосафир, а за сценарий отвечает Дмитрий Лемешев.
Продюсировать картину будет станет лично Андрей «Князь» Князев, автор большинства текстов и музыки коллектива. Он признался, что давно уже размышлял о фильме.
«Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут»», — рассказал Князев. Стало известно, что семья покойного Михаила Горшенева уже дала свое согласие на съемки.
В данный момент создатели сериала подбирают актеров. Эксклюзивный выход сериала на сервисе «КиноПоиск HD» запланирован на 2022 год.