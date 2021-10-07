Топ-5 раритетных научно-фантастических фильмов

Подборка редких фильмов в жанре Sci-Fi, которые могут быть неизвестны широкому зрителю. Между тем они достойны зрительского внимания.





«Облик грядущего», 1936





Действие разворачивается в 1940 году в городе Эвритаун. В канун Рождества жители готовятся к празднику. Но праздничное настроение омрачается тем, что весь город находится в ожидании войны. Это слово повсюду: на плакатах, трамваях и листовках.





Фильм стал вехой в истории кинофантастики. Он снят по сценарию Герберта Уэллса. До сих пор картина остается источником вдохновения для современных кинематографистов и деятелей других сфер искусства. Картина удивительно точно предсказала не только трагические события середины ХХ века, но и начало освоения космоса.





«Место назначения — Луна», 1950





Астронавты освобождаются от атмосферы Земли и сталкиваются с проблемой — оборудование может полностью выйти из строя. Другой проблемой становится отсутствие привычной гравитации. Главное неприятное открытие их ждет по прибытии на Луну.





Фантастическая драма снята по мотивам произведений Роберта Хайнлайна. Она тоже стала культовым фильмом о покорении космоса. «Место назначения» — первый цветной фантастический фильм, который предсказал высадку человека на Луну.





«Этот остров Земля», 1955





Исследователя, занятого в ядерных разработках, приглашает на работу некий Экзитор. Он представляется главой объединения ученых, работающих на благо всего человечества. Но он вовсе не тот, за кого себя выдает. Он ищет спасения не для людей.





«20 миллионов миль от Земли», 1957





Земляне впервые отправляются на Венеру. По возвращении космический корабль терпит крушение и тонет в Средиземном море. Местные жители спасают астронавта, а также прибывшее инопланетное существо. Оно начинает резко расти в тепличных земных условиях и превращается в угрозу.





«Странный мир планеты Икс», 1958





Эксперименты невменяемого ученого Лэрда с магнетизмом приводят к проблемам. Земля становится уязвимой для опасных космических лучей: они превращают маленьких земных насекомых в огромных мутантов-монстров. В фильме поднимают вопрос, не приглядывает ли кто-то извне за событиями на Земле?





Фото: «Место назначения — Луна»