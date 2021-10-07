Жизнь и загадочная смерть актрисы Натали Вуд

Американская актриса с русскими корнями Натали Вуд стала звездой Голливуда в 1960-е годы. Она прославилась на весь мир, получила два «Золотых глобуса» и трижды номинировалась на «Оскар». Но прожила недолгую жизнь. Ее смерть до сих пор окутана тайной и не дает покоя поклонникам. Как жила и как умерла Натали Вуд?





Детские годы





Наталья Захаренко родилась в 1938 году в семье русских эмигрантов, проживавших в Сан-Франциско. В семье было три дочери. Натали и Лана стали актрисами. Только первой удалось достичь международного успеха.

Натали начала сниматься в кино в четыре года, став очень успешным ребенком-актером 1940-х годов. По слухам, мать хотела стать актрисой, но не смогла. Поэтому активно занималась актерской карьерой дочерей, в особенности Натали.





На волне успеха





В 17 лет она снялась в «Бунтаре без причины», где главную роль исполнил кумир того времени Джеймс Дин. Эта работа принесла Вуд первую номинацию на «Оскар» и предложения сняться во взрослом кино.





В 1960-е годы актриса становится всемирно известной. В этом ей помогли роли в фильмах «Вестсайдская история», «Джипси» и «Большие гонки». Она активно снималась. Фильмы с ее участием выходили почти каждый год.





В 1970-е годы актриса стала реже появляться в кино. Она сделала выбор в пользу семьи. За фильм «Отныне и навсегда», ставший одним из последних в ее карьере, получила «Золотой глобус».





Личная жизнь





В 19 лет Натали вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Они прожили несколько лет и развелись. На второй брак актриса решилась только спустя 12 лет. Ее избранником стал продюсер Ричард Грегсон, от которого она родила дочь Наташу. Однако и этот союз быстро распался.





Вскоре после развода со вторым мужем Натали Вуд вновь сошлась с первым. Они повторно поженились, у них родилась дочь Кортни. Они были вместе вплоть до ее странной гибели. Поговаривали, что Вагнер нуждался в деньгах, а Вуд продолжала любить его и финансово помогала ему.





Тайна гибели





Натали Вуд погибла в 1981 году. Ей было всего 43 года. По официальной версии, она утонула. Обстоятельства гибели актрисы до сих пор не установлены. Известно, что Вуд, ее муж, актер Кристофер Уокен и капитан отправились на прогулку на яхте. Из нее вернулись только трое мужчин. По последним выясненным фактам, на теле женщины обнаружили синяки, ушибы и царапины, которые появились незадолго до смерти. В полиции отмечали, что дело может быть возобновлено в любой момент в случае обнаружения новых данных. Пока же остается догадываться, что произошло на яхте.





Как писали СМИ, Натали Вуд всю жизнь боялась утонуть. Именно это с ней и произошло.





Фото: кадр из фильма «Вестсайдская история»