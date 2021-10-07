Более трех тысяч молодых деятелей культуры приняли участие в арт-кластере «Тавриды»

Форум молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году собрал более 3 тыс. участников и 800 экспертов, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Арт-кластер «Таврида» подвел итоги седьмого образовательного сезона. Его участниками стали более 3 тысяч творцов из всех регионов России и более 800 экспертов и почетных гостей. С июня по октябрь на площадке арт-кластера в Крыму, рядом с Судаком, прошли десять образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ. Молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, учились, вдохновлялись и создавали креативные коллаборации», — говорится в сообщении.

В этом году основной темой образовательных заездов стало совместное творчество. На смену #МЫВМЕСТЕ, впервые в истории «Тавриды», приехали молодые творцы с ограниченными возможностями здоровья.

Участники восьми образовательных заездов приняли участие в кастингах, чтобы пройти отбор в ключевые проекты фестиваля: мюзикл «В порту» и шоу резидентов, которое проходило в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в сентябре и включало выступления более чем 150 талантливых молодых артистов со всей страны.

Кроме того, в этом году впервые на «Тавриде» работала школа лидеров креативной экономики «Меганомика» — это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму. В пресс-службе уточнили, что участниками шести образовательных заездов «Меганомики» стали более 130 специалистов, представляющих аудитории, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к творчеству: руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур.

Фото: кадр из клипа YouTube