Лучшие хорроры от Netflix

Октябрь — время страшных историй. В преддверии Хэллоуина продолжаем выбирать лучшие хорроры для создания соответствующего настроения.





«Дикая история», 2017





Испанский фильм рассказывает о запертых в кафе разношерстных персонажах, среди которых есть хипстер, бездомный, бизнесмен, блондинка. Они не могут покинуть заведение, потому что при выходе в людей стреляют. Внутри кафе начинают разгораться споры и скандалы. Ситуация накаляется до предела, когда подтверждается, что источник угрозы может находиться внутри помещения.





«Игра Джералда», 2017





Экранизация романа Стивена Кинга от режиссера Майка Флэнагана. Драматический триллер начинается с того, что супруги решают уединиться в загородном доме, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Мужчина внезапно умирает, а женщина (Карла Гуджино) остается прикованной к кровати в пустом доме, расположенном в уединенном месте. Она начнет разговаривать с воображаемыми людьми и вспоминать страшные события из детства. Все страхи женщины оживают и наполняют комнату, превращая ее в пыточную.





«Груз», 2018





Действие разворачивается в постапокалиптической Австралии. Герой Мартина Фримана с женой и маленькой дочкой пытаются выжить на материке, где вспыхнула эпидемия, превратившая людей в зомби. Жена быстро попадается мертвецам и заражает мужа. У него остается всего несколько часов до превращения в зомби. Ему предстоит решить, что делать с младенцем. Отцовская линия в фильме — самая сильная.





«Его дом», 2020





Остросоциальный хоррор от британского режиссера Реми Уикса. Пара из Южного Судана бежит от гражданской войны на родине в Лондон. В пути гибнет их дочь. В Великобритании они получают жилье, которое не могут покинуть. Радость быстро сменяется тревогой и страхом — они понимают, что в доме есть нечто страшное.





«Звонок из прошлого», 2020





Южнокорейский триллер о сверхъестественной связи времен. 28-летняя Со Ён возвращается в родительский дом. Отца уже нет, а с матерью, лежащей в больнице, отношения не ладятся. Она находит в доме необычный телефон, по которому ей звонит девушка и просит о помощи. Ей тоже 28 лет, она живет в этом же доме, но за 20 лет до времени Со Ён. Сначала кажется, что проблемы есть у звонящей девушки — мать пытается изгнать из нее злых духов. Затем становится понятно, что проблемы — у Со Ён. Прошлое и настоящее начинают изменять друг друга.





Фото: кадр из фильма «Звонок из прошлого»