Что посмотреть на кинофестивале Beat Weekend 2021

С 12 по 20 октября в российских городах пройдет Beat Weekend 2021 — региональная версия кинофестиваля Beat Film Festival, проходящего в Москве. В этом году фильмы покажут в 14 городах — от Калининграда до Владивостока.





Программа фестиваля состоит из трех разделов: «Главные премьеры», «Национальный конкурс» и «Точка». В первый включили семь фильмов, показанных на последнем Beat Film Festival. Во второй — три работы молодых режиссеров, посвященные новой реальности и современной культуре. В него вошли фильмы-победители основного смотра 2021 года. В третий — три картины о предпринимателях.





«Культура» составила свой список фильмов, которые стоит увидеть. Время и место смотров можно уточнить на официальном сайте фестиваля.





«Моби»





Фильм Роба Гордона Бралвера начинается с обращения Моби к зрителям: «Зачем мне снимать документальный фильм о себе?». Далее он развивается как классический байопик. Музыкант рассказывает о бедном детстве, шумной юности, славе и ее частых спутниках — алкоголе и наркотиках. Он выбирает для фильма о себе десятки историй из жизни разной степени сумасшествия. Повествование разбавляется анимацией от Моби и других авторов, странными кадрами с другом музыканта Дэвидом Линчем, реконструкцией походов героя к психотерапевту. Проглядывает мысль о том, что за альбомами, сплошь состоящими из хитов, может скрываться весьма несчастный автор.





«Шрамы Али Булалы»





Один из самых гениальных скейтеров 2000-х годов Али Булала оказался на вершине уже в 16 лет. Смелость и тяга к выполнению сложнейших элементов привлекли внимание крупного бренда. Благодаря контракту он оказался в Лос-Анджелесе, где стал лидером самой безбашенной скейтерской тусовки. Стремительный взлет окончился очень болезненным падением. Али Булала оказался за рулем мотоцикла в нетрезвом состоянии, что привело к аварии. В ней погиб его друг. Сам скейтбордист чудом выжил. Фильм состоит из архивных кадров и современных рассказов Али и других скейтбордистов. Грядущая катастрофа отбрасывает тень, которую показывают сквозь флешбэки счастливой молодости. Спустя годы после катастрофы Али Булала пытается пережить травму.





«Чиллнобыль»





Фильм гватемальского режиссера Пабло Рохаса Кастильо рассказывает о том, как Игорь и его друзья мечтают провести рейв у Чернобыльской АЭС. Они хотят переосмыслить место катастрофы с помощью искусства. Друзья сталкиваются с собственными страхами, коррупцией и противостоянием чиновников. Картина повествует о мечтах, необходимости рефлексии по поводу советского наследия и проблеме столкновения ценностей разных поколений.





«Жизнь как чуду»



Фильм Полины Чернышовой посвящен дагестанскому предпринимателю Мураду Калаеву, который примирил две культуры. В Москве он с партнерами запустил кафе с дагестанскими блюдами, а в Махачкале — кафе с московской атмосферой. При этом предприниматель не останавливается.





«В поиске»





Пачо Велес снял ленту о том, как жители современного Нью-Йорка ищут любовь с помощью дейтинговых приложений. Очень разные герои рассказывают о чувствах, делятся смешными и неоднозначными историями, разочаровываются. При этом режиссер избегает распространенной мысли о том, что цифровизация убивает любовь и романтику. Он дает пространство людям рассказать об одиночестве и поиске Другого. Кстати, о своем поиске Велес тоже рассказывает: он признается, как зависает над описанием себя в профиле.





Фото: кадр из трейлера «Моби»