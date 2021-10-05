Эрмитаж открыл выставку об искусстве древней Аравии

05.10.2021
Выставка рассказывает о загадочной и самобытной Южной Аравии, которая в последние века до новой эры и первые века новой эры, подобно другим странам Востока, испытала сильное влияние греко-римской культуры, отмечается в сообщении.
«Именно к этому периоду относится экспонат, которому посвящена выставка — стела с рельефным изображением женщины, сжимающей в руке пучок колосьев пшеницы», — отметили в музее.
Стела создана в традициях южноаравийского искусства, распространенным жанром которого были посвятительные или погребальные стелы, изображающие фигуры людей с каким-либо атрибутом.
Влияние античного искусства угадывается также в манере изображения, позе и украшениях женщины. На ее лице отмечены массивные бронзовые ресницы, а также инкрустированные глаза и брови. Украшения вырезаны в рельефе, после чего позолочены. Это широкое ожерелье, роскошные браслеты на запястьях и кольцо, в уши скульптуры продеты настоящие серьги.
Выставка будет работать с 5 октября по 15 января.