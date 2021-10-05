Русский музей проведет акцию «Неделя Покрова»

Мероприятие состоится в Центре мультимедиа Русского музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

С 11 по 31 октября 2021 года в Центре мультимедиа Русского музея пройдет акция «Неделя Покрова». Электронная экспозиция, посвященная церковному празднику Покрову Богородицы, развернется на 1 этаже технологичного Центра и включит мультимедиа-инсталляции, созданные на основе произведений из коллекции древнерусского и декоративно-прикладного искусства Русского музея.

Центр мультимедиа Русского музея второй раз проводит акцию «Неделя Покрова», только на этот раз неделя — название условное. Электронная экспозиция в Центре мультимедиа будет работать три недели до конца октября. Также в рамках акции пройдет еще два мероприятия — это IV Покровские академические чтения и открытие информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в научно-просветительском центре Константино-Еленинского женского монастыря.

В пространстве электронной экспозиции Центра мультимедиа в музейной интерпретации предстанут иконы из коллекции Русского музея, раскрывающие образ Иисуса Христа, Богоматери и русских святых, а также формы высокого русского иконостаса.

Одна из инсталляций экспозиции посвящена уникальному памятнику лицевого шитья — Шитому иконостасу царя Федора Иоанновича и царицы Ирины Федоровны, который датируется 1592 годом. Благодаря высокоточной съемке зрители смогут увидеть особенности техники шитья золотными и серебряными нитями, разными швами, что создает особую мерцающую рельефную поверхность шитой иконы. Визуальное восприятие произведения дополнит рассказ исследователей и реставраторов, которые раскроют некоторые секреты мастерства русских золотошвеек.

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401–1425 годы. Государственная Третьяковская галерея)