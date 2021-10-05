Российские художницы ХХ века





Елизавета Бём





Представительница старинного татарского рода Эндауровых. Елизавета училась в Рисовальной школе Общества поощрения художников. Во время жизни в имении в Ярославской губернии иллюстрировала произведения Некрасова, литографировала свои рисунки, делала зарисовки крестьянской жизни. Издала несколько альбомов открыток. Ее частым заказчиком был издатель Иван Сытин. Она также сотрудничала с издательством «Посредник», куда ее пригласил Лев Толстой. Елизавета проиллюстрировала повесть Лескова «Оскорбленная Нетэта», басни Крылова, «Записки охотника» Тургенева, детские журналы «Игрушечка» и «Малютка», сказку «Репка», а также детские альбомы и азбуку. Ее открытки выпускались большими тиражами не только в России, но и в Париже, Лондоне, Берлине.





В конце 1880-х годов Елизавета начала терять зрения. Из-за этого она прекратила работать в технике силуэта. Она продолжила заниматься акварелью и эскизами для стеклянной посуды. Эта работа принесла успех после выставки предметов из стекла, сделанных по ее рисункам, в США, Франции и России. Особый успех имело стекло в «русском стиле» в Европе. Позже Елизавета освоила новый вид печатной графики, с помощью которого издавала открытки. Ее силуэты перепечатывали в разных странах, а работы неизменно отмечали на международных выставках.





Надя Леже





Надежда Ходасевич родилась в Витебской губернии. В 15 лет поступила в Государственные свободные мастерские «Свомас», где познакомилась с Каземиром Малевичем. Надя была поражена новым искусством. Позже она обучалась в Варшаве и Париже. В творчестве придерживалась принципов авангардизма. Участвовала в выставках французских абстракционистов, создавала графичные автопортреты и мозаичные портреты известных людей ХХ века, которые можно увидеть в Дубне. Она также открыла музей Фернана Леже, который был ее мужем. Надя привозила его работы в СССР, а также проводила выставки советских художников во Франции.





Наталья Гончарова





Выросла в Тульской губернии и переехала в Москву, где недолго училась на Высших женских курсах. Посещала Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое не окончила. Училась в скульптурной и живописной мастерской. После посещения выставки Поля Гогена художница отошла от импрессионизма и увлеклась фовизмом. Попробовала себя и в других направлениях — кубизме и примитивизме. Участвовала в основных выставках современного искусства в России начала ХХ века.





Ее первая персональная выставка открылась в 1910 году и продлилась всего один день — ее закрыли из-за обвинений в создании порнографии. Это было необычное дело для того времени. Суд оправдал ее, но Наталья больше не рисовала обнаженную натуру. Она также создавала эскизы декораций и костюмов, занималась сценографией для театральных спектаклей, в том числе «Русских сезонов» Сергея Дягилева. После революции 1917 года она осталась во Франции. Очень переживала из-за вынужденной эмиграции. Она хотела уехать на Восток, но оказалась на Западе. Продолжала заниматься живописью, книжной иллюстрацией, оформлением балов. Известность и востребованность постепенно угасали. Последний всплеск интереса к ее творчеству произошел незадолго до смерти.





Фото: Неизвестный фотограф Российской империи (до 1917 года) Public domain image (according to PD-RusEmpire) — Vogue, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31867175