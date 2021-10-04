Бесплатную школу кино открыли на Свердловской киностудии

04.10.2021

Бесплатную школу кино открыли на Свердловской киностудии

С целью формирования кадрового резерва в сфере кинопроизводства региона на Свердловской киностудии начала работу бесплатная школа кино, сообщает ТАСС.

Ранее Минкультуры России сообщило о перезапуске работы киностудии. Ее новым гендиректором стал Виктор Шадрин. 

Первым проектом в рамках перезапуска киностудии и кинопроизводства на Урале стала киношкола. Ученикам киношколы прочтут лекции по истории кино и основам кинопроизводства. 

Кроме того, они смогут изучить введение в профессию, а также пройдут практику. Преподавателями будут ведущие специалисты индустрии из Москвы и Екатеринбурга. 

Свердловская киностудия основана в 1943 году. На ней сняты сотни художественных и документальных лент, а также мультфильмов, многие картины вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Фото: Pixabay