Бесплатную школу кино открыли на Свердловской киностудии

04.10.2021
Ранее Минкультуры России сообщило о перезапуске работы киностудии. Ее новым гендиректором стал Виктор Шадрин.
Первым проектом в рамках перезапуска киностудии и кинопроизводства на Урале стала киношкола. Ученикам киношколы прочтут лекции по истории кино и основам кинопроизводства.
Кроме того, они смогут изучить введение в профессию, а также пройдут практику. Преподавателями будут ведущие специалисты индустрии из Москвы и Екатеринбурга.
Свердловская киностудия основана в 1943 году. На ней сняты сотни художественных и документальных лент, а также мультфильмов, многие картины вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.