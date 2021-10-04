Шедевры Репина представят на выставке в Париже

5 октября в парижском музее Пти Пале открывается выставка Ильи Репина «Живописать русскую душу», сообщает пресс-служба Государственного Русского музея.

В состав экспозиции вошли более 100 произведений великого живописца из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, других отечественных музеев и частных собраний, а также Художественного музея Атенеум (Хельсинки).Русский музей отправил во Францию 13 произведений из своей коллекции.

На выставке в Париже будут представлены признанные шедевры Репина: «Бурлаки на Волге», «Садко», «Запорожцы», «Какой простор!», «17 октября 1905 года». Кроме того, посетители смогут увидеть несколько портретов и работу «Приготовление к экзамену», которую Репин называл своей первой картиной.